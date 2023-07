iPhone 14 salva automobilista caduto in un dirupo: 'Senza sarebbe morto dissanguato'

Fra le tante funzioni presenti nell'iPhone 14, l'ultimo telefonino di Apple che il prossimo settembre sarà soppiantato da un nuovo modello, c'è anche un sistema di allerta in caso di incidente stradale che avvisa in automatico i soccorsi.

Forse non tutti sanno che l'iPhone, oltre ad aprire le porte di determinate vetture tramite Carkey, prevede una funzione che è presente anche in Italia e che sfrutta i satelliti per effettuare una chiamata o mandare un messaggio.

Di recente ha salvato la vita ad un automobilista che era caduto con la propria vettura in un dirupo profondo oltre i 100 metri. L'episodio si è verificato di preciso in quel di Los Angeles, negli Stati Uniti, lungo la Mt. Wilson Road: dopo l'incidente l'uomo alla guida ha subito un grave trauma cranico e delle ferite che, stando ai media locali, sanguinavano copiosamente.

A quel punto è scattata in automatico la chiamata al 911 da parte dell'iPhone 14, che ha quindi inviato come da prassi la posizione, raggiunta poi nel giro di pochi minuti dal personale sanitario, che ha così potuto salvare la vita all'automobilista ferito.

"Sarebbe morto dissanguato se non fosse stato per la chiamata dal suo iPhone 14", ha dichiarato Mike Leum, uno dei membri del team di ricerca e salvataggio di Montrose. Ma come funziona tale funzione? In poche parole quando un iPhone 14 registra un incidente, vengono visualizzate in automatico sullo schermo le opzioni per chiamare i servizi di emergenza e se l'avviso non viene annullato entro i 20 secondi successivi a quel punto scatta la chiamata in automatico, in questo caso al 911, il numero di emergenza degli Stati Uniti.

Se poi l'autorità richiama l'iPhone e il proprietario non risponde, a quel punto è lo stesso melafonino che riproduce il proprio messaggio audio di default, avvisando i servizi di emergenza e inviando la propria posizione GPS.

Il telefono può addirittura utilizzare una chiamata di emergenza SOS tramite satellite nel caso in cui non vi fosse campo. Si tratta ovviamente di una funzione molto importante per un automobilista che va ad aggiungersi anche alle novità previste per iOS 17, che permetteranno all'iPhone di riconoscere le spie del cruscotto semplicemente inquadrando le stesse.