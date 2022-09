iPhone 14 e Apple Watch Serie 8 possono rilevare incidenti stradali e chiamare i soccorsi

Solitamente trattiamo il mondo Apple sulle nostre pagine Tech, oggi però vogliamo parlare di una nuova funzionalità di iPhone e Apple Watch utile anche agli automobilisti: i nuovi dispositivi di Cupertino saranno in grado di rilevare incidenti d'auto e chiamare i soccorsi.

Il 7 settembre Apple ha tenuto il suo consueto keynote d'autunno lanciato ufficialmente iPhone 14, i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max con foro a pillola, Apple Watch Serie 8 con sensore per la temperatura. Tutti dispositivi che grazie ai software iOS 16 e watchOS 9 saranno capaci di rilevare un incidente stradale e chiamare in autonomia i soccorsi. Ecco come funziona la nuova feature di sicurezza: se iPhone o Apple Watch capiscono che potenzialmente può essere accaduto un incidente d'auto, un avviso compare sulle schermate dei dispositivi. Se rispondiamo che va tutto bene e non c'è alcuna emergenza, l'allarme rientra, altrimenti dopo 10 secondi di silenzio telefono oppure orologio avvertono in maniera automatica i soccorsi. Un'ottima novità che però sarà riservata solo ai nuovissimi device di Cupertino: pensiamo a iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE e l'inedito Apple Watch Ultra.

A quanto pare il Crash Detection funziona sfruttando tre funzionalità dei dispositivi. Il barometro, che rileva le variazioni di pressione nell'abitacolo, il microfono, che cattura i classici rumori da incidente, e il GPS, che segnala le variazioni sulla velocità. Su Apple Watch anche i potenti giroscopio e accelerometro sono in funzione. Apple ha "allenato il suo algoritmo con milioni di ore di incidenti realmente accaduti per avere una maggiore accuratezza". Quando iPhone e Apple Watch vengono usati insieme, le notifiche appariranno solo sull'orologio, che probabilmente il dispositivo più vicino all'utente. Ricordiamo che i nuovi dispositivi Apple 2022 si potranno acquistare dal 16 settembre.