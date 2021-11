Questo iPhone 13 Pro con ritratto di Elon Musk è in titanio e parti fuse di Tesla Model 3

State cercando il regalo di Natale perfetto per un amico appassionato del mondo Tesla? Ne abbiamo uno al caso vostro, anche se non vi costerà poco: Caviar ha creato un iPhone 13 Pro chiamato Tesla Electro con tanto di effige di Elon Musk.

Non è la prima volta che parliamo di Caviar, azienda che negli anni passati si è fatta notare per via dell'iPhone 11 Pro a tema Tesla Cybertruck, oppure per le AirPods Max d'oro con pelle di coccodrillo. Questa volta iPhone 13 Pro è stato ricoperto di titanio altamente resistente, con tanto di strato in PVD nero, lo stesso materiale che viene utilizzato nella lussuosa orologeria svizzera.

A contrasto abbiamo poi degli inserti in metallo resistenti all'estremo, che sembrano essere vere parti di Tesla Model 3 fuse e ristampate da Caviar. Proprio su uno di questi inserti viene inciso l'emblema Tesla e il ritratto di Elon Musk. Un pacchetto extra lusso proposto sia con iPhone 13 Pro che iPhone 13 Pro Max, ma a che prezzo?

Il Caviar Tesla Electro iPhone 13 Pro costa 6.760 dollari (circa 6.000 euro), mentre il Caviar Tesla Electro iPhone 13 Pro Max arriva a 7.300 dollari (circa 6.400 euro). Ovviamente si tratta di una Limited Edition, ne esisteranno solo 99. Beh poteva andare peggio, visto che le AirPods Max in oro e coccodrillo sfioravano i 100.000 euro. In vendita anche un busto di Elon Musk a 3.220 dollari (circa 2.800 euro al cambio); ne verranno costruiti solo 27.