Un invito di un proprietario rivela che la nuova Ferrari Icona verrà svelata a novembre

Un utente Instagram ha postato le immagini di un invito ufficiale della casa del cavallino rampante ad un proprietario di una Ferrari Monza, che in quanto tale fa parte di coloro ai quali viene data la possibilità di vedere la nuova Ferrari Icona in anteprima assoluta il prossimo novembre.

Come spesso accade in queste situazioni, le immagini sono già state eliminate, ma ormai la notizia è trapelata in rete, quindi sappiamo che la nuova Ferrari Icona verrà svelata in Italia a novembre, in particolare sembrerebbe che la data precisa sia il 15 novembre, nonostante non venga riportato nella lettera d’invito.

All’interno del box contenente la lettera c’era anche la replica del “cancelletto”, l’iconica griglia che guida l’innesto delle marce, un dettaglio che suggerisce che l’Icona potrebbe avere un cambio manuale e che sia ispirata a qualche modello classico della casa. Alcuni rumor dicono infatti che il design della Ferrari Icona possa ispirarsi alla Ferrari 330 P4 del 1967 da corsa.

La Ferrari Icona è già stata immortalata in alcune immagini spia, dalle quali parrebbe che la vettura abbia anche un tetto removibile, che rievoca quindi la Ferrari 330 P4 Spyder. Inoltre voci di corridoio dicono che l’Icona sfrutterà la stessa piattaforma della LaFerrari Aperta, mentre per quanto riguarda il motore, ci si aspetta la stessa unità V12 da 6.5 litri della 812 competizione (sentite il sound pazzesco della Ferrari 812 Competizione in azione a Fiorano) senza alcuna assistenza ibrida.

Infine ricordiamo che le Ferrari Monza SP1 e SP2 Monza sono state prodotte in meno di 500 unità, è quindi probabile che il nuovo modello Icona possa avere ancor meno esemplari, con un prezzo atteso che dovrebbe attestarsi tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.