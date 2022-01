L'inviata TV viene investita da un'auto, in diretta: si rialza e continua il servizio

Gli inviati televisivi non sempre hanno vita facile, specialmente quando si tratta di documentare eventi legati al maltempo. In questo caso però, le condizioni meteo non hanno voce in capitolo, perché l’incidente che è capitato all’inviata Tori Yorgey era difficile da pronosticare.

Il presentatore del notiziario, in onda sull’emittente WSAZ-TV, era pronto a darle la linea per ricevere un aggiornamento in tempo reale delle condizioni meteo nella zona di Dunbar, in West Virginia, quando all’improvviso irrompe nella scena un pickup, apparentemente uno Chevrolet Silverado (a proposito, guardate questo Silverado rimasto per anni nelle profondità oceaniche).

Forse per il maltempo, o più probabilmente per distrazione, il conducente del grosso fuoristrada ha continuato la sua manovra senza curarsi di nulla, e ha letteralmente travolto la povera inviata ignara di quello che stava succedendo alle sue spalle. La ragazza è stata colpita con la parte laterale del veicolo, fortunatamente a bassa velocità, ma questo non ha impedito che la giovane inviata finisse clamorosamente a terra.

Fortunatamente la faccenda che fino a questo momento appariva piuttosto seria, nel giro di pochi secondi si è risolta in maniera quasi comica, con Tori che si è rialzata immediatamente, confortando la donna che l’ha travolta, che nel frattempo si era fermata per assisterla in preda al panico, e affermando di non preoccuparsi perché le era già capitata una situazione del genere: “In realtà sono stata investita da un'auto anche al college. Proprio così". Insomma, lo spirito non le manca, e per fortuna tutto si è risolto senza conseguenze.