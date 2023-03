Investor Day, Tesla Model 2 nascosta sotto un telo, e spunta un nuovo veicolo...

Si è tenuto come previsto nella serata di ieri l'Investor Day di Tesla, ma non c'è stato il botto sperato, o meglio, non è stata annunciata la Model 2. La piccola dell'azienda di Elon Musk resta ancora sotto il telo: ecco tutti i dettagli.

Partiamo dalle conferme, a cominciare da quelle riguardanti il Cybetruck, ieri esposto in bella mostra proprio per l'Investor Day, che arriverà entro la fine di quest'anno, così come specificato dal capo del design del marchio, Franz von Holzhausen.

Per quanto riguarda invece la suddetta Model 2 (nome che tra l'altro non è ancora stato confermato), è stato spiegato che verrà prodotta nella nuova Gigafactory in Messico, impianto da 5 miliardi di dollari in costruzione a breve. Il capo dei designer si è limitato a dire che "sarà bellissima, ma che per il momento non può essere mostrata", aggiungendo un paio di slide che mostrano appunto il nuovo modello “entry level”, completamente celato sotto un telo bianco.

Difficile anticiparne le forme, anche se a vederla così sembrerebbe essere più piccola rispetto ad una Model 3, di conseguenza dovrebbe essere una hatchback o eventualmente una “mini berlina”. Musk non ha dato tempistiche in merito alla nuova Model 2 ma ha comunque spiegato che nei prossimi mesi si terrà un nuovo evento incentrato sui prodotti futuri dell'azienda.

A destare l'attenzione dei curiosi è stato anche un altro veicolo nascosto sotto un telo bianco: sembrerebbe essere una vettura molto squadrata, di conseguenza non è da escludere si tratti di un van che vada quindi ad affiancare il Semi e il Cybertruck come veicolo commerciale.

Elon Musk ha parlato anche della nuova piattaforma per le vetture di prossima generazione: non utilizzerà terre rare, rispondendo quindi ai molteplici detrattori, e richiederà per la sua realizzazione il 75% in meno di carburo di silicio. Le nuove Tesla avranno inoltre un metodo produttivo diverso rispetto a quanto visto fino ad oggi, con l'assemblaggio di varie macroprati di modo da abbattere i costi di produzione e di conseguenza anche il prezzo finale al cliente. Buone notizie in arrivo quindi.