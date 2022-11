Investito in gara: Luca Salvadori racconta l'incidente a Imola 2022

Lo scorso 10 ottobre vi abbiamo raccontato di come Luca Salvadori avesse avuto un terribile incidente al National Trophy 1000 in sella alla sua Ducati Panigale V4S 1100. Oggi è lo stesso pilota-youtuber a mostrarvi cos'è successo in un atteso video.

Abbiamo atteso il video di quella drammatica gara a Imola (era il weekend dell'8 e del 9 ottobre 2022) per quasi un mese, ora però tutto è spiegato nel filmato pubblicato dallo youtuber qualche ora fa. La parte più dolorosa del video arriva soltanto verso la fine, del resto quell'incidente aveva sancito la fine di tutto per Salvadori e non solo. Con lui sono rimasti coinvolti anche i piloti Simone Saltarelli e Nicola Chiarini, inoltre dopo l'ennesima ripartenza la gara ha visto altri terribili incidenti, motivo per cui alla fine è stata letteralmente sospesa.

Tornando all'ultimo video di Luca Salvadori, la parte dolorosa arriva alla fine, non potete però perdervi il resto, con il weekend di gara raccontato con dovizia di particolari fino al momento del disastro e con l'ormai classico stile narrativo che contraddistingue il canale del pilota milanese, che spesso si può trovare fra le tendenze di YouTube Italia. Scoprite dunque cos'è successo davvero durante la gara del 9 ottobre grazie al racconto dei protagonisti e dei filmati on-board delle moto in gara.