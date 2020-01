Investite un animale in California? Con la nuova legge dovrete mangiarlo

Lo Stato americano della California ha appena proposto una nuova e particolare legge, che consentirebbe agli automobilisti di avere più libertà d'azione in caso di scontro involontario con animali selvatici di grossa taglia.

Il Senate Bill No. 395 è stato soprannominato Wildlife Traffic Safety Act, e solleverebbe da sanzioni e multe coloro che interagiscono con gli animali investiti da veicoli stradali, poiché allo stato attuale solo gli agenti hanno il permesso di rimuovere le carcasse dal luogo dell'incidente. L'idea è quella di avviare un programma pilota atto al recupero di cervi, alci, antilocapre americane e maialini selvatici tramite un'assegnazione dei permessi gestita tramite un'app.

Secondo il testo della legge la California mira a mettere a punto il nuovo sistema in tre specifiche giurisdizioni, le quali sono fortemente interessate da queste collisioni incidentali, e che figurano una importante presenza delle specie di mammiferi appena citate. Le zone non sono state ancora decise, quindi vi sconsigliamo di mettervi in macchina e andare a caccia della vostra cena.

La SB-395 sottolinea il fatto che nel corso degli ultimi anni circa 20.000 cervi sono stati uccisi sulle sole autostrade californiane, cosa che si "traduce potenzialmente in centinaia di migliaia di chili di carne salubre che avrebbe potuto esser usata per nutrire le persone in difficoltà."

Per il momento non ci resta che aspettare, ma in futuro ogni abitante della California che entri spiacevolmente in contatto con uno di questi grossi mammiferi mentre va a fare la spesa, e che sia sopravvissuto al movimentato incontro, potrebbe almeno ricevere benefici per quanto concerne le spese di riparazione del veicolo.

Comunque, nel caso in cui sistemi come l'Autopilot migliorassero ulteriormente, tutto ciò potrebbe rivelarsi inutile. Già ora ad esempio le telecamere delle Tesla hanno salvato la vita a vari animali, come un Puma in Montana o questa famiglia di anatre in Australia.