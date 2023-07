Si stanno investendo mld di euro nelle auto elettriche ma senza garanzia di ritorno

Le aziende investiranno in maniera pesante nei prossimi anni nelle auto elettriche, e del resto non potrebbe essere altrimenti. Dal 2035 il ban dell'Ue a benzina e diesel sarà legge, di conseguenza i motori termici come li conosciamo ora smetteranno di esistere.

Nel nostro Paese il passaggio all'auto green non sembra ancora essere stato digerito, e lo dimostra il fatto che in Italia l'auto elettrica è un flop, contando solo il 4% del mercato. Un dato preoccupante visto che, come detto in apertura, le aziende automobilistiche sono costrette a fare delle elettriche il loro unico prodotto sul mercato, ad eccezione dei motori alimentati ad e-fuel.

Secondo uno studio realizzato da AlixPartners, fra il 2023 e il 2027 le case automobiliste investiranno nell'elettrico ben 616 miliardi di dollari, pari a circa 560 miliardi di euro, e ciò significa una cifra pari al doppio rispetto ai 330 miliardi di dollari destinati al periodo 2021-2025.

Si tratta di una crescita esponenziale quindi, ma di fatto le aziende stanno investendo alla cieca. Salvo Tesla, che ha praticamente la certezza che le sue vetture finiranno sul mercato, così come confermato dai dati di vendita degli ultimi mesi, diverso è il discorso per tutte le altre aziende soprattutto europee, dove gli EV stanno tutt'altro che facendo presa.

Un caso emblematico è quello di Volkswagen che di recente ha dovuto ridurre la produzione delle sue auto elettriche causa scarsità di domanda. "Gli effetti di scala rimarranno fuori dalla portata della maggior parte dei produttori nei prossimi anni, il numero di auto prodotte per tipo di piattaforma rimarrà al di sotto di quello che conoscono in termica fino al 2030", sottolinea AlixPartners che mette in dubbio anche la tenuta dell'industria cinese, al momento la nazione leader insieme agli Usa per quanto riguarda la produzione e le vendite di elettriche.

In ogni caso, per AlixPartners, la politica decisamente aggressiva delle aziende cinesi, che stanno immettendo sul mercato auto a prezzi stracciati, potrebbe farla da padrone rispetto all'atteggiamento troppo cauto in particolare di europei, americani (salvo Tesla) e giapponesi.