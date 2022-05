Investe 300mila dollari sulla vittoria di Leclerc in Spagna: la maledizione di Drake

Il GP di Spagna di Formula 1 è stato un mezzo disastro per la Ferrari: Leclerc OUT per un problema alla power unit e Sainz appena 4° dopo essere finito nella ghiaia con una conseguente perdita di posizioni. Ma ad essere sfortunato, ancora una volta, è il Drake che aveva scommesso sul monegasco.

Dopo un week-end brillante in Spagna, il team guidato da Mattia Binotto si è arrestato quando Charles Leclerc, in netto dominio per 20 giri sul rivale Max Verstappen, si è ritrovato col motore in singhiozzi della sua F1-75, un problema che tra l'altro richiederà la sostituzione di diversi componenti da parte della scuderia.

Ad ogni modo, Drake, una personalità nota nel mondo del rap, ha investito sulla vittoria del monegasco -dato per favorito- in Spagna con una schedina da 300mila dollari canadesi (circa 217mila euro). La vittoria di Leclerc avrebbe garantito un incasso di circa 500mila euro, quasi il 50% di utile netto. Tuttavia la fortuna non è stata dalla sua, proprio come accaduto con le scommesse in MMA che gli hanno provocato quasi 700mila di perdite.

La maledizione di Drake continua dunque ad aleggiare su di lui e su coloro a cui punta grosse somme di denaro. E voi, invece, cosa ne pensate della perdita del rapper? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.