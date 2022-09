Fa inversione a U sull'autostrada A1: subito fermato dalla Polizia

Può sembrare un'assurdità, eppure i casi di inversione a U in autostrada - azione assolutamente vietata dal nostro Codice della Strada per via della sua elevata pericolosità - si stanno moltiplicando senza sosta. Il 2022 è stato un anno nefasto e ora un nuovo caso si aggiunge alla lista.

Sono diversi gli scenari in cui un'inversione di marcia è assolutamente vietata: in prossimità di curve, incroci e dossi, ovunque vi sia del traffico eccessivo o una scarsa visibilità, oltre ovviamente in autostrada, dove tutti i varchi dovrebbero essere bloccati al pubblico. Può però succedere che i varchi autostradali rimangano aperti per qualche oscuro motivo e che qualche utente abbia la brillante idea di approfittarne.

Ebbene un'azione simile, oltre a mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri, comporta una multa da 1.988 euro fino a 7.953 euro, la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Nel caso in cui un utente fosse recidivo, e commetta il fatto due volte, il veicolo verrebbe confiscato. Questo il caso più grave, effettuare un'inversione a U in zone con scarsa visibilità o in prossimità di curve invece costa dai 318 euro ai 1.272 euro, con potenziale sospensione della patente fino a tre mesi, sei mesi in caso di recidiva. Nei casi meno gravi, con inversione in prossimità di intersezioni e dossi, la multa va da 84 a 335 euro.

Tornando al video odierno, di proprietà della Polizia di Stato e pubblicato dall'ANSA, si vede chiaramente come una vettura faccia inversione a U lungo l'autostrada A1. L'incauto automobilista è stato ovviamente fermato dalla Polizia qualche minuto dopo il fatto. Non è purtroppo il primo caso del 2022: guardate la folle inversione di un TIR in curva.