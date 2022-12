Inversione a J per uscire dal parcheggio: la moglie dà spettacolo sulla neve

Il freddo comincia a farsi sentire, specialmente oltreoceano, dove un clima estremamente rigido sta causando non pochi problemi alla popolazione di diverse città americane, per non parlare del Canada, dove copiose nevicate hanno ricoperto ogni cosa: un’occasione perfetta per sfoggiare le proprie doti di guida.

Il video in apertura infatti arriva proprio dal Canada, in particolare dalla città di Taylor, in British Columbia, registrato da una telecamera di sorveglianza del parcheggio di un’abitazione, dove vediamo un van Chrysler Pacifica che si esibisce in un’inversione a J dall’esecuzione perfetta uscendo dall’area di sosta.

E il filmato è stato messo in rete dal marito della conducente, evidentemente orgoglioso delle doti sfoggiate dalla propria moglie. Il video ha fatto il giro della rete in pochissimo tempo, ed è la prova perfetta in grado di scardinare l’annosa questione secondo cui sesso femminile e auto non vadano d’accordo: quante volte abbiamo sentito dire il proverbio “donna al volante, pericolo costante”, ma dopo la visione di questo video siamo sicuri che molti cambieranno idea a riguardo.

L’inversione a J è riuscita in maniera perfetta, con un’esecuzione degna di un film, e i più attenti avranno notato anche il timing perfetto tra disinnesto della retromarcia, tocco di freno e ripartenza, il tutto eseguito senza soluzione di continuità. E prima di lasciarvi, non perdetevi questa assurda e pericolosissima inversione a U di un TIR in autostrada.