L'inverno è nemico degli EV: quali sono le elettriche che soffrono meno il freddo?

È risaputo che i climi rigidi sono il nemico numero uno delle auto EV perché il freddo incide notevolmente sulla velocità di ricarica delle batterie e sulla quantità di energia che le stesse riescono a fornire. Gli utenti postano le proprie esperienze sul web ma una grafica di Recurrent mette in luce quali elettriche patiscono di più il freddo.

Il freddo mette a dura prova qualsiasi vettura (il freddo ha messo fuori gioco il riscaldamento di alcune Tesla Model 3 e Model Y) ma indubbiamente è peggio quando si parla di auto EV: durante l’inverno i processi chimici e fisici delle batterie avvengono in maniera più lenta e questo si ripercuote sull’efficienza generale della vettura, senza dimenticare che le auto ICE utilizzano il calore generato dal motore per scaldare l’abitacolo, mentre le elettriche devono produrlo da sole prendendo energia dalle stesse batterie.

Dunque secondo i dati analizzati da Recurrent, le auto EV possono perdere fino al 35% della loro efficienza durante il periodo invernale, e nell’ultimo studio del 2022 hanno creato un grafico dove è possibile vedere in maniera comoda e veloce quali sono le auto che soffrono più o meno il clima rigido. Le informazioni che trovate nell’infografica si riferiscono ai dati raccolti da oltre 7.000 veicoli e altre decine di migliaia di dati forniti dalla community di Recurrent.

Sono in totale 14 i modelli presi in considerazione, tra i quali figurano i modelli Tesla, ma anche Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E (quest’estate abbiamo percorso più di 4.500 km in compagnia della Ford Mustang Mach-E) e Nissan Leaf. I modelli appena elencati inoltre sono provvisti di dati verificati dall’ente stesso, e tra questi spiccano Tesla Model X e Model Y, che durante l’inverno si limitano a perdere circa il 15% della loro autonomia, mentre la peggiore del lotto è la Ford Mustang Mach-E, con un peggioramento del 30%. Tra tutti i modelli presi in esame invece, la più resistente al freddo, seppur con un dato stimato e non verificato, è la Jaguar I-Pace.