Invade la corsia opposta e colpisce una Tesla Model S Plaid: 70.000 euro di danni

Ci sono giorni in cui arrivano notizie sul mondo Tesla più del solito, e oggi 2 dicembre sembra essere uno di quelli. Dopo aver visto il nuovo Tesla Cyberquad per bambini e una Model S con mitragliatrice incorporata è il momento di dare uno sguardo - con non poco dolore - a una Model S Plaid distrutta.

La vettura fa parte di un nuovo episodio di Wham Baam Teslacam, il canale YouTube che raccoglie i filmati footage delle dashcam Tesla, capaci di raccogliere eventi assurdi, incidenti e quant'altro. Lo schianto che vi raccontiamo oggi è avvenuto nella città di Washington Township, nel New Jersey. Il conducente di questa Model S Plaid da 150.000 dollari (in Italia venduta a 129.990 euro) stava viaggiando con il figlio di 6 anni seduto sul sedile posteriore e Autopilot inserito.

A un certo punto un'auto proveniente dalla parte opposta ha invaso la corsia della Tesla e l'impatto è stato inevitabile. Fortunatamente a bordo nessuno si è fatto male, alla vettura elettrica però non è andata così bene: Tesla ha stimato un intervento di riparazione da 80.000 dollari, non solo per rimettere in sesto il corpo della vettura ma anche per ripristinare i sensori di Autopilot.

