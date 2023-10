E' inutile che cerchiate l'auto elettrica perfetta, semplicemente non esiste

Anche a settembre 2023 gli italiani hanno mostrato una grande preferenza per le ibride, snobbando di fatto le auto elettriche. Le vetture green continuano a stentare nel nostro Paese, con numeri da Est Europa, ben lontani invece dalle Big dell'UE.

Tanti sono gli ostacoli alla diffusione delle auto elettriche, in primis fake news e politiche inadeguate, ma è anche vero che probabilmente l'automobilista medio risulta essere un po' troppo pretenzioso nei confronti degli EV, che ricordiamo, sono una tecnologia tutto sommato ancora recente e in continua evoluzione.

Sebbene i primi modelli green abbiano circa 30 anni, la loro diffusione di massa è cosa degli ultimi tempi, di conseguenza serve pazienza. Eppure, chi critica le green, non sembra essere fin troppo paziente, e pare a volte vivere in un mondo immaginario.

I detrattori delle auto elettriche lamentano tempi di ricarica troppo lunghi, dimenticandosi che 20 minuti per ricaricare l'auto dal 20 all'80% sono quasi un record. Pensate ad esempio a quanto ci mettete a ricaricare il vostro telefono.

Secondariamente, vorrebbero un'auto con un'autonomia infinita, quando la maggior parte delle persone utilizza il proprio mezzo per fare non più di 250/300 km a settimana, dati alla mano, e un'elettrica media ha un'autonomia di 300/400 km quindi più che sufficiente per gli spostamenti in città di una settimana lavorativa.

Senza dubbio il prezzo è uno degli argomenti più validi di chi è ancora molto scettico nei confronti delle elettriche, ma bisogna considerare due questioni: prima di tutto le batterie, (per il discorso di cui sopra circa il fatto che gli EV siano una tecnologia relativamente nuova), costano ancora parecchio, e solo con il passare degli anni e il diffondersi delle elettriche, si abbasseranno.

Secondariamente, anche il prezzo delle auto termiche è aumentato notevolmente dal post covid in avanti, facendo scomparire dal listino le vetture al di sotto dei 15mila euro. Un punto a favore dei critici resta la questione delle colonnine, su cui c'è ancora molto da fare, soprattutto in alcune regioni del centro e del sud, ma chi ha la possibilità di mettersi la colonnina in casa può godere di un privilegio che chi deve recarsi dal benzinaio si sogna.

Insomma, come scritto nel titolo, se foste alla ricerca dell'auto elettrica perfetta, potete anche stoppare subito le vostre ricerche, per tutti gli altri il mercato è pieno di offerte.