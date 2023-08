Intrappolato al caldo in una Tesla con le batteria scariche: non conosceva lo 'sblocco'

Se da un lato Tesla è pronta a sviluppare un sistema di ricarica a induzione, spesso ciò che resta indietro sono le cose più semplici. La storia di Rick Meggison mette in evidenza un importante punto riguardante le auto elettriche: l'uomo è rimasto bloccato dentro la sua Tesla scarica non sapendo come aprire la porta manualmente.

Malgrado l'apertura delle porte nelle Tesla sia elettrica di default, al fine garantire la sicurezza degli occupanti, l'azienda ha incluso anche un rilascio manuale delle porte. Tuttavia, in molti casi, gli utenti non sono a conoscenza dell'esistenza di questo meccanismo o della sua posizione. Questo è ciò che è successo a Rick Meggison, che si è trovato intrappolato nella sua Tesla per 20 minuti, senza essere a conoscenza del rilascio manuale.

Questi incidenti sollevano domande riguardo alla comunicazione e alla consapevolezza degli utenti riguardo alla presenza e all'uso di meccanismi manuali di emergenza. Le case automobilistiche, compresa Tesla, hanno la responsabilità di informare adeguatamente i proprietari di auto elettriche riguardo a tali meccanismi di emergenza e ai protocolli di sicurezza in caso di batteria scarica.

D'altra parte, gli automobilisti devono essere proattivi nell'informarsi sul funzionamento dei loro veicoli e sulla posizione dei rilasci manuali delle porte in caso di emergenza. Con l'aumento della popolarità delle auto elettriche, è importante che gli utenti siano consapevoli di queste caratteristiche e sappiano come affrontare situazioni simili.

Molti proprietari di veicoli, spesso non si soffermano a leggere il manuale d'istruzioni e dunque non sono a conoscenza di meccanismi volti a garantire la sicurezza in caso di situazioni particolari come questa. Probabilmente, molti utenti, non sanno nemmeno che l'efficiente pompa di calore delle Tesla preserva la batteria nel tempo.