Intervista con l'AI a Michael Schumacher: licenziata in tronco la direttrice del giornale

L'intervista con l'AI a Michael Schumacher pubblicata pochi giorni fa dal magazine tedesco Die Aktuelle, ha provocato un vero e proprio tornado. Dopo la querela della famiglia Schumacher è giunto anche il licenziamento della direttrice dello stesso settimanale.

Anne Hoffmann, da 14 anni redattrice di Die Aktuelle, è stata licenziata in tronco dall'editore, ritenendola responsabile della chiacchierata fake pubblicata in prima pagina con tanto di faccia sorridente di Schumacher e lancio a nove colonne.

Insomma, troppa enfasi ad una intervista con l'intelligenza artificiale e poco rispetto nei confronti del pilota, che da quasi 10 anni si è ritirato a vita privata dopo un terribile incidente sulle nevi con gli sci.

Che Die Aktuelle l'avesse fatta grossa lo si era capito subito dopo la pubblicazione dell'intervista, che in breve tempo aveva fatto il giro del mondo, ricevendo commenti a dir poco negativi. Tra l'altro era stato criticato anche il fatto che l'intervista al 7 volte campione del mondo sembrasse quasi pubblicizzata come reale, visto che solo in caratteri più piccoli, in prima pagina, si specificava che in realtà fosse stata generata da un software, di conseguenza appariva quasi come ingannevole.

I giornalisti avevano anche deciso di giocare sull'ambiguità scrivendo: "dà risposte per la prima volta dopo il suo incidente sugli sci" o "è davvero il nostro Schumi a parlare?". Da anni la famiglia ha degli accordi taciti con i media tedeschi per rispettare la privacy dell'ex pilota di Mercedes, Ferrari, Benetton e Jordan, e mai come in questa occasione si era superato il punto di non ritorno.

Bianca Pohlmann, editrice della rivista del gruppo media Funke, non ha quindi potuto fare altro che sollevare dal suo incarico Anne Hoffmann: "Quell'articolo sgradevole e fuorviante non avrebbe mai dovuto essere pubblicato – ha detto – Non corrisponde in alcun modo agli standard di giornalismo che noi e i nostri lettori ci aspettiamo da un editore come Funke".