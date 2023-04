Intervista choc dell'AI a Michael Schumacher: famiglia pilota pronta a querele

Ha destato molto scalpore l'intervista finta a Michael Schumacher, generata tramite l'AI, pubblicata dal magazine tedesco Die Aktuelle. La notizia ha fatto il giro del mondo, arrivando anche alla famiglia del 7 volte campione di Formula 1.

Stando a quanto fatto sapere dai colleghi di Racefans, il caso potrebbe finire in tribunale visto che i famigliari di Michael Schumacher sarebbero pronti ad intraprendere un'azione legale per contestare l'intervista di cui sopra.

A riguardo sarebbe stato contattato un rappresentante dell'ex pilota di Formula 1 di Mercedes, Ferrari, Benetton e Jordan, che avrebbe appunto confermato le intenzioni di querelare il magazine tedesco.

Evidentemente non è piaciuta la scelta di Die Aktuelle di pubblicare in prima pagina la faccia sorridente di Michael Schumacher con tanto di scritta "intervista esclusiva", e il ritorno in pubblico a 10 anni dall'incidente.

Non va infatti dimenticato che il povero Schumi si è ritirato a vita privata dal dicembre del 2013, a seguito del terribile incidente in sci sulle nevi. Da allora nessuno ha più potuto parlare con il tedesco, e le uniche notizie filtrate sulle condizioni fisiche dello stesso sono state quelle rilasciate dalla famiglia, a cominciare dalla moglie Corinna, che Eddie Jordan ha definito una prigioniera in casa da 10 anni.

"La mia vita è totalmente cambiata", 'racconta Schumacher' sul magazine tedesco, che poi specifica che "L'intervista era online. Su una pagina che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, o AI in breve”, aggiungendo: "In realtà ci sono siti Internet dove puoi chattare con le celebrità".

Nel pezzo si fa riferimento in particolare al sito character.ai, di cui viene comunque specificato: “Tutto ciò che dicono i personaggi è inventato! Non fidarti di tutto ciò che dicono o prendili troppo sul serio”.

La famiglia si è quasi sempre rifiutata di parlare delle condizioni di Schumacher in questi dieci anni: "È molto importante per me che possa continuare a godersi la sua vita privata il più possibile, Michael ci ha sempre protetti, ora stiamo proteggendo Michael", le parole di Corinna nel documentario su Schumi pubblicato su Netflix.