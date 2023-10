Interphone rinnova la gamma a EICMA 2023: dagli interfoni U-COM al sistema Quiklox

Interphone, brand del Gruppo Cellularline specializzato in dispositivi di comunicazione per il mondo delle due ruote, annuncia con piacere la sua partecipazione a EICMA 2023 che si terrà a Milano dal 7 al 12 novembre.

L'evento è una vetrina straordinaria per presentare il completo ecosistema di soluzioni offerte da Interphone, da sempre sinonimo di sicurezza e connettività per il motociclista moderno. Fin dal 2011, infatti, l'obiettivo di Interphone è quello di offrire soluzioni avanzate per la comunicazione in movimento, migliorando l'esperienza di guida e ponendo massima attenzione alle esigenze quotidiane di tutte le tipologie di motociclisti, anche grazie al know-how nel settore della telefonia acquisito dal gruppo Cellularline.

In questa edizione dell'EICMA, Interphone rivelerà un completo restyling del brand, enfatizzando il nuovo logo, il nuovo packaging e i nuovi materiali espositivi per il punto vendita, il rinnovato approccio comunicativo e un posizionamento più vicino ai giovani e al target femminile. Il team composto da professionisti, tutti appassionati rider, vive in prima persona le dinamiche delle due ruote e riesce così ad innovare continuamente la propria gamma di prodotti in base alle reali esigenze dei motociclisti.

La rinnovata identità del brand Interphone pone dunque una luce speciale su due nuovi target di riferimento: le donne appassionate di motociclismo, grazie a un design più slim e raffinato, e i giovani, accolti da proposte performanti in campo audio, pensate per rispecchiare la loro sete di musica e connessione costante.

Oggi, Interphone è in grado di offrire un vero e proprio ecosistema per gli appassionati delle due ruote. Protagonisti a EICMA saranno gli interfoni della gamma U-COM, dispositivi di comunicazione caratterizzati da design e funzioni diverse. In particolare, U-com 16 e U-com 8, sono dotati di tecnologia MESH 2.0, che consente di creare facilmente un collegamento tra un ampio numero di motociclisti sfruttando ognuno di essi come il nodo di una rete. La linea U-com si differenzia per la capacità nativa di abbinarsi ai dispositivi di altre marche come Sena e modelli integrati nei caschi come Nolan (i nuovi caschi Nolan per il 2024), Shoei, Hjc, Schuberth e tanti altri.

Tra i prodotti chiave in mostra all'EICMA spicca poi il sistema modulare Quiklox per portare lo smartphone in moto, bici, scooter e auto. Ampia personalizzazione e facilità d’uso sono le caratteristiche principali, grazie alla possibilità di combinare le diverse custodie alle numerose staffe, coniugando una protezione totale dagli urti a una praticità funzionale. Di particolare rilevanza è la QUIKLOX - WATERPROOF, custodia che grazie alla sua impermeabilità rende il proprio smartphone utilizzabile in ogni condizione atmosferica, un mix perfetto tra design moderno e protezione per i rider più avventurosi.

Inoltre, a dimostrazione dell'impegno costante di Interphone nell'offrire prodotti innovativi per una guida più sicura e sempre connessa, saranno presentati ad EICMA anche tutti i caricatori rapidi e i faretti LED aggiuntivi tra cui i faretti LED fendinebbia, tra i più compatti sul mercato con omologazione ECE R149, l'unica per poter circolare su strada in piena legalità. Progettati per essere resistenti all'acqua, alla ruggine e alla polvere, sono realizzati in una lega di alluminio robusta e durevole, oltre a essere perfetti per personalizzare la propria moto con un look più adventure grazie al design pratico, moderno e maneggevole.

Interphone vi invita a visitare il suo stand all'EICMA 2023, dove potrete scoprire di più su questo eccezionale ecosistema di sicurezza e connettività per i motociclisti: Pad. 13 - I50.