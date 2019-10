All'interno del Tesla Crash Lab con gli ingegneri di Elon Musk: il video

Le auto Tesla sono fra le più sicure dell'attuale mercato. A dirlo non siamo ovviamente noi ma gli istituti che eseguono crash test nel mondo, pensiamo a Euro NCAP, alla NHTSA americana, l'ANCAP e non solo. La stessa azienda di Elon Musk però effettua dei test interni e per la prima volta abbiamo delle immagini dei laboratori.

A diffondere il nuovo video è stata proprio Tesla su YouTube, chiamandolo in maniera abbastanza laconica "Tesla Crash Lab". Per la prima volta dunque abbiamo la possibilità "di entrare" all'interno dei laboratori dentro i quali la compagnia di Elon Musk testa la sicurezza dei suoi modelli, prima che questi vengano poi venduti al pubblico - e passati ai vari istituti.

A tal proposito è bene ricordare che di recente la Model 3 ha guadagnato il livello Top Safety Pick+, il massimo ottenibile presso la IIHS. La questione sicurezza dunque è davvero fondamentale per Tesla, motivo per cui l'azienda ha deciso di mostrare qualche "dietro le quinte" per tutti gli appassionati là fuori. Come si legge nella didascalia del video: "Raggiungeteci nel Tesla Crash Lab per dare un'occhiata esclusiva al dietro le quinte. Il lavoro che i nostri ingegneri portano avanti ogni giorno è il motivo per cui le auto Tesla sono fra le più sicure sulle strade".