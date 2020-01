All'interno della Lightyear One al CES 2020, l'auto a energia solare

Lo scorso giugno vi abbiamo raccontato di una nuova auto elettrica alimentata a energia solare, la Lightyear One, con pannelli fotovoltaici ben innestati nella carrozzeria. Ma a che punto è lo sviluppo della vettura? Ebbene è spuntata al CES 2020 di Las Vegas, già funzionante.

Grazie a un video prodotto da E for Electric siamo infatti in grado di vedere da vicino l'auto e scoprire i suoi interni, minimali come si poteva prevedere. Il design esterno, che piaccia o no, è tutto votato alla massima efficienza: il suo coefficiente aerodinamico infatti è pari a 0,20, utile a tenere bassi i consumi.

Anche grazie a questo è possibile percorrere oltre 640 km con una singola carica della batteria, supportata in minor parte dall'energia immagazzinata dai pannelli solari. Pannelli che occupano una superficie di cinque metri quadrati, in grado di produrre 5-6 kWh di energia al giorno con il meteo favorevole. Non è tantissimo, certo, ma è comunque un punto di partenza.

Grazie alla leggerezza dell'auto e alla sua estrema efficienza è infatti possibile percorrere ben 72 km a energia solare, poiché i consumi dichiarati dall'azienda sono di 135 Wh per 1,61 km, 12,07 km per kWh. Impressionante, anche se bisogna scendere a compromessi all'interno di un abitacolo un po' scarno, davvero essenziale, comunque non male per un concept di questa portata.