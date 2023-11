Gli interni della nuova Zeekr 007 visti per la prima volta: guardate che schermo centrale

Spuntano in giro per il web alcune foto ufficiali che svelano gli interni della nuova Zeekr 007, la berlina EV che dovrebbe debuttare a breve con i pre-ordini, perlomeno in Cina. Guardate qui che eleganza e soprattutto che qualità lo schermo centrale...

A pochi giorni dalla pubblicazione delle prime foto ufficiali della nuova Zeekr 007 elettrica, arriva un update importantissimo. Se qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità di ammirare la livrea e tutti i dettagli degli esterni della berlina, adesso abbiamo l'opportunità di entrare all'interno dell'abitacolo per osservare da dentro l'eleganza della 007, e non stiamo parlando di nessun agente segreto.

Le immagini sono state pubblicate dalla stessa Zeekr, marchio che fa capo al grande Gruppo Geely, sul profilo Weibo dell'azienda. Insieme alle prime foto degli interni, sono presenti altre riprese della parte esterna del veicolo, il quale, come già sottolineato in precedenza, dovrebbe dare il via a breve ai suoi pre-ordini in occasione del Guangzhou Auto Show.

Ciò che colpisce di più a una prima occhiata è senza ombra di dubbio una visione super minimalista dell'intero ambiente. Sedili bianchi, volante a due razze e doppia colorazione, così come la plancia che viene divisa a metà, una parte bianca e l'altra nera. Allo stesso tempo, ci pensa il grande schermo centrale dell'infotainment a rubare la scena. Unica ombra: le sue dimensioni non sono state rese note.

Comunque sia, si sa ancora molto poco della nuova berlina Zeekr 007. A parte queste foto ufficiali non è stato rilasciato nient'altro, e la sua scheda tecnica rimane ancora oggi un mistero. Sapremo qualcosa di più prossimamente, quando prenderanno il via i pre-ordini del modello.