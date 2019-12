Annunciata la BMW i3 Urban Suite con interni degni di un ottimo hotel

L'attuale BMW i3 è in circolazione da ormai sette anni a questo punto, con piccoli aggiornamenti ricevuti di tanto in tanto. BMW attualmente sta investendo molto sulle auto elettriche, ma al momento la i3 è l'unica EV pura del brand tedesco ad essere sul mercato.

La casa automobilistica ha pubblicato interessanti immagini riguardanti una BMW i3 Urban Suit, le quali rivelano interni niente male, i quali trasformano la piccola auto urbana in un "boutique hotel". Gli interni attuali sono tutt'altro che sgradevoli, e infatti il focus è tutto sul passeggero, come confermato da BMW:"L'obiettivo era quello di creare uno spazio invitante in grado di donare una sensazione di benessere e nel quale spendere il proprio tempo. Il posto perfetto per rilassarsi, godere dell'intrattenimento offerto dalla vettura o concentrarsi sul lavoro nella posizione comoda."

Le modifiche apportare per la realizzazione di questo tipo di design sono state numerose, e infatti soltanto il sedile del guidatore e parte del cruscotto restano uguali. Rimosso il sedile del passeggero anteriore e rimpiazzato con un comodo poggiapiedi. La poltrona posteriore è stata trasformata in una singola e avvolgente seduta, mentre nello spazio extra troviamo una sorta di scrivania in legno, decorata con una lampada futuristica. La scelta dell'azzurro per alcune parti della tappezzeria è particolare, e l'attenzione al passeggero è inoltre palesata dalla presenza di uno schermo a scomparsa e da una "Sound Zone personale". Quest'ultima caratteristica è pressoché ignota, e non vediamo l'ora di ricevere nuove informazioni in merito.

Per saperne di più dovremo attendere il CES di Las Vegas, dove BMW porterà alcuni esemplari di i3 Urban Suit per permetterci di ammirarli da vicino. Nel frattempo la casa automobilistica bavarese ha finalmente implementato Android Auto in variante wireless sulle sue vetture. Infine vi rimandiamo al possibile aspetto della futura Serie 6 GT, a voi le immagini.