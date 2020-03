Svelati gli interni della Tesla Model Y nelle prime immagini dettagliate

Nuove immagini riguardanti gli interni dell'imminente Tesla Model Y sono stati condivisi sul web. Il crossover elettrico della casa automobilistica californiana ha sempre meno segreti, e questa volta dobbiamo ringraziare gli scatti di mrleetesla che ha condiviso tutto su Twitter.

Da quanto possiamo vedere emergono interni con un certo stile, ma comunque estremamente minimali come da tradizione del brand. La qualità dei materiali e dell'assemblaggio pare ottima, e i sedili anteriori hanno una sagoma avvolgente e supporti apparentemente ben posizionati, sperando risultino anche comodi. Un'immagine che riprende dall'alto la parte anteriore dell'abitacolo, evidenzia l'ampio spazio per le gambe degli occupanti, ed è interessante poi notare da un'altra angolazione le numerose porte per la ricarica.

I passeggeri posteriori godranno infatti di connettori USB di tipo C, posizionati proprio sotto le bocchette della climatizzazione. Le prese di tipo C ormai hanno un utilizzo estensivo. Dagli smartphone ai laptop fino agli indossabili, ogni dispositivo dotato di batteria possiede ormai un'interfaccia USB-C. E' la prima Tesla però a farne uso, in quanto gli altri modelli trovano ancora ingressi USB-A.

Per quanto concerne i sedili posteriori bisogna sottolineare la possibilità di ribaltarli singolarmente, come già rumoreggiato alcune settimane fa. Il bagagliaio poi dispone di una classica presa a 12 V, che può risultare utile durante i lunghi viaggi.

Tesla promette poi che la Model Y arriverà sul mercato con un "sistema sonoro immersivo", che farà uso di 14 speakers, 2 amplificatori e un subwoofer. Il tetto invece garantirà più spazio per la testa grazie all'uso di vetro panoramico, il quale fornirà maggiore ariosità all'abitacolo.

Mentre attendiamo la disponibilità della Model Y in Italia vi rimandiamo a un confronto dimensionale con Model 3, S e X. Per concludere invece ci teniamo a condividere con voi le parole di un ingegnere specializzato, che ha spiegato alcuni passaggi chiave della fase costruttiva del SUV elettrico.