I nuovi interni Skoda di Kodiaq e Superb: la plancia è spettacolare

Skoda è sicuramente uno dei brand più interessanti del momento, spinto anche dalle tecnologie del Gruppo Volkswagen. Ecco ad esempio come saranno all’interno nuovo Kodiaq e nuova Superb.

Siamo sinceri: speravamo in una “svecchiata” delle plance Skoda e ora finalmente qualcosa è successo. In attesa di scoprire tutte le novità dei due modelli in anteprima, il brand ha svelato i dettagli interni di nuovo Kodiaq e nuova Superb. Abbiamo ora un design estremamente pulito, un comodo cockpit digitale da 10,25 pollici al di là dello sterzo e soprattutto un largo schermo centrale per il controllo dell’infotainment da 12,9 pollici.

Il selettore del cambio DSG di serie è stato spostato sul piantone dello sterzo, in questo modo i passeggeri anteriori hanno a disposizione più spazio - anche sulla consolle centrale, dov’è possibile riporre più oggetti rispetto al passato. Altre novità riguardano l’head-up display e il debutto degli Skoda Smart Dial, innovativi pulsanti rotanti che mescolano componenti tattili e digitali.

Abbiamo a disposizione tre pulsanti rotanti posizionati sotto lo schermo centrale, ciascuno dotato di un mini display digitale da 32 millimetri. Questi pulsanti permettono di accedere velocemente a diverse funzioni del sistema in base al livello di equipaggiamento. I due Smart Dial esterni controllano la temperatura interna, il riscaldamento e la ventilazione dei sedili, mentre il selettore centrale controlla fino a quattro funzioni diverse, dal volume audio alla direzione dell’aria.

Abbiamo poi un Phone Box da 15 W per la ricarica wireless dello smartphone, quattro porte USB-C da 45 W, una porta USB-C aggiuntiva da 15 W sullo specchietto retrovisore. I sedili inoltre sono dotati della funzione di massaggio pneumatico. Non vediamo l’ora di scoprire nuovo Kodiaq e nuova Superb nella loro interezza.

Ricordiamo che il marchio del Gruppo Volkswagen ha diverse novità al suo arco, che vedremo prossimamente: Skoda vuole presentare 6 nuovi modelli elettrici entro il 2026.