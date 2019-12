Gli interni di questa Rolls-Royce Wraith 'Falcon' sono un'opera d'Arte

Rolls-Royce non è seconda a nessuna casa automobilistica quando si tratta di personalizzazioni di lusso. Ogni Rolls-Royce può essere un'opera d'arte a sé, unica in ogni dettaglio. Con questa Rolls-Royce Wrath "Falcon" l'azienda si è superata completamente.

La Wraith è considerata la Rolls Royce più giovanile, una autentica Coupé pensata per chi ama mettersi al volante — e distinta quindi da tutte le altre auto del brand, progettate soprattutto per chi si fa portare in giro dall'autista.

Un'auto piacevole da guidare, divertente ed eccessiva grazie ad un poderoso V12, nonostante le dimensioni "importanti" che la rendono davvero al limite per moltissimi dei contesti cittadini. Questa specialissima Wraith è stata scoperta dai ragazzi di Car and Driver, e si chiama "Falcon". Il motivo del nome si intuisce facilmente: il tettuccio dell'abitacolo è rivestito da un "affresco" di rara bellezza raffigurante un falco pronto a prendere la sua preda, mentre l'azzurro celeste interrotto da un grappolo di nuvole fa da sfondo.



Non si tratta di un'opzione "stock" offerta da Rolls-Royce, il disegno è stato richiesto appositamente dal cliente. RR non si è nemmeno limitata a riprendere una semplice foto, ma ha inviato un team ad osservare per ore un falco pellegrino, in modo da poterne catturare l'essenza. Un'elegante raffigurazione stilizzata delle ali del falco è poi presente anche sulla livrea degli esterni e nello spazio trai due sedili posteriori.