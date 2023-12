Gli interni della nuova Porsche Macan elettrica: tre schermi in stile Taycan

La nuova Porsche Macan elettrica ha ormai pochi segreti e oggi siamo in grado di mostrarvi anche gli interni della vettura - estremamente tecnologici con ben tre schermi sulla plancia.

Se un tempo le auto sportive venivano realizzate con meno orpelli possibili, per risparmiare peso, oggi con l’avvento dei SUV è cambiato tutto e anche Porsche ha deciso di sbilanciarsi sul comfort con la sua prima Cayenne. Oggi la nuova Macan EV è un concentrato di tecnologia e, anche se la vedremo in via ufficiale solo il prossimo anno, siamo comunque in grado di ammirare quella che sarà la nuova plancia. L’utilizzo degli schermi ricorda più o meno l’impostazione vista su Taycan: abbiamo un largo quadro strumenti digitale appena dietro lo sterzo, uno schermo centrale per la gestione dell’infotainment e un terzo display dedicato al passeggero - con contenuti d’intrattenimento che possono essere utilizzati in viaggio.

Rispetto a Taycan, cambia il design del tunnel centrale, dove manca anche il display verticale per la gestione della climatizzazione. Sembra che Porsche abbia preferito installare un display di servizio più piccolo per lasciare posto a un caricabatterie wireless posizionato in alto, appena al di sotto delle prese d’aria centrali. In generale si tratta di un design che riprende le più recenti Cayenne e Panamera. Ovviamente la qualità dei materiali sembra di altissimo livello, come del resto Porsche ci ha abituato, non vediamo l’ora di saperne di più su questo modello Full Electric, il secondo dopo l’esperimento Taycan.

A proposito di Taycan, ricordiamo sempre con piacere il viaggio fatto in Francia a bordo della Taycan Cross Turismo, all’epoca un’anteprima assoluta.