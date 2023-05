Gli interni della Oldsmobile Incas sono fra i più incredibili di tutti i tempi

Gli interni delle auto di oggi sono caratterizzati da grandi schermi, alcuni di dimensioni davvero generose. Una profusione di tecnologia, ormai un must per ogni automobilista, ma se pensate che le vecchie vetture siano meno tech vi state assolutamente sbagliando.

A partire dagli anni '80 i designer hanno iniziato a realizzare prototipi a dir poco futuristici come ad esempio la Citroen Eole, la prima auto connessa della storia, concept realizzato nel 1985. Giunse invece l'anno seguente, nel 1986, l'incredibile Oldsmobile Incas, una vettura che oltre ad avere una linea a dir poco futuristica grazie alla mitica firma di Italdesign e Giugiaro, vantava un abitacolo che sembrava provenire direttamente dal futuro.



A sorprendere era in particolare il volante, che sembrava uscito direttamente dalla serie tv Supercar, e che presentava di fatto tutti i comandi, un po' come i pulsanti touch odierni. Non si trovavano solo le frecce, come potete notare dalla foto qui sopra (la barra che fuoriesce sulla sinistra), mentre per il resto avevamo luci, audio, persino il cambio automatico, tutti presenti sul nostro futuristico volante.

Sorprende anche l'assenza di bocchette dell'aria, di conseguenza se volevamo un po' di refrigerio non potevamo fare altro che abbassare i finestrini. Bello anche il display del cruscotto, decisamente in stile anni '80 in formato digitale ad eccezione del tachimetro e del contagiri analogico.

Si tratta nel complesso di una vettura, la Oldsmobile Incas, di cui si hanno davvero poche informazioni, a cominciare dalla motorizzazione, forse un quattro cilindro quad turbo montato sul retro con 230 cavalli e trazione integrale.

Le porte posteriori si aprivano ad ali di gabbiano, stile Tesla Model X, mentre il parabrezza e le portiere anteriori erano molto meno convenzionali in quanto si aprivano verso l'alto consentendo l'accesso del guidatore, molto simile al sistema utilizzato sulla Lancia Stratos Zero.



Purtroppo tale magnifica vettura rimase solo uno splendido concept, che ora si può ammirare come chiaro esempio di quei magici anni '80 in cui furono molti i designer che sperimentarono forme audaci immaginando un futuro tecnologico: ci hanno decisamente preso...