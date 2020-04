Gli interni di questa nuova Porsche 911 sono una gioia per gli occhi - Aggiornata

La nuova generazione di Porsche 911, la più potente di sempre, è stata presentata solo poche settimane fa, per la gioia di tutti gli appassionati. Adesso però Porsche Exclusive Manufaktur si è già data da fare per migliorarne gli interni, presentandone un concept assolutamente fantastico.

Certo il concetto di bellezza è relativo, ma dal nostro canto non riusciamo proprio a staccare gli occhi dalle immagini che abbiamo allegato in fondo alla pagina, e che ritraggono il lavoro di design svolto dal team speciale del produttore di Stoccarda.

I nuovi interni portano in dote pannelli tra i sedili con trapunte di qualità, sia davanti che al posteriore. Trapuntati anche i pannelli delle porte, mentre della costosissima pelle si estende in lungo e in largo nell'abitacolo. Come potete vedere, quest'ultimo fa sfoggio di due colori dominanti, un'opzione che può essere già ordinata per ogni modello di 911 e che vi permetterà di scegliere tra quattro differenti abbinamenti: Bordeaux Red/Crayon, Black/Slate Grey, Slate Grey/Iceland Green e Graphite Blue/Mojave Beige.

Sono presenti anche numerosissimi dettagli a fornire contrasti dappertutto, così come le cuciture e i badge Porsche che spiccano di frequente. Alexander Fabig, vice-presidente del reparto Individualization and Classic presso Porsche, ha commentato in questo modo:"La personalizzazione gioco un ruolo chiave in Porsche. Circa il 90 percento di tutti i modelli di 911 sono personalizzati in base ai gusti dei clienti, e il 25 percento di tutte le auto di questa serie, spediti in tutto il mondo, passano tra le mani di Exclusive Manufaktur. Con la nuova opzione "Leather Interior Exclusive Manufaktur", stiamo aggiungendo ulteriore rilievo alla nostra gamma, che comprende all'incirca 700 differenti possibilità. All'inizio offriremo quattro combinazioni di colori differenti, ma in seguito ne arriveranno altre."

Nel frattempo sono arrivate nuove informazioni sulla fantastica Porsche 911 Turbo S Cabriolet, eccone caratteristiche e prezzo. Per chiudere ci teniamo a rimandarvi ad un video esplicativo della casa automobilistica tedesca, che espone il funzionamento del Sistema Aerodinamico Adattivo dell'ultima generazione di 911.



AGGIORNAMENTO: Porsche ha appena pubblicato altre immagini inerenti attraverso l'account ufficiale di Instragram. Date un'occhiata al post in calce per scoprire quindi anche gli altri abbinamenti di colore attraverso un'immagine scattata dall'alto.