Gli interni della Nissan Ariya lanciano il brand verso il futuro

Con l'avvento dell'elettrificazione all'interno dell'industria automobilistica è necessaria anche una forte rottura col passato in termini di design e scelte stilistiche. In questo senso Nissan sta facendo un ottimo lavoro, e gli interni della nuova Ariya lo confermano (ecco immagini e specifiche tecniche di Ariya).

Il SUV giapponese a zero emissioni, mostrato per la prima volta al Salone dell'auto di Los Angeles, è stato pensato in modo originale dagli interior designer. Dal punto di vista dei materiali, l'abitacolo appare di ottima fattura, ed è probabilmente superiore ai modelli concorrenti della stessa fascia di prezzo. Rispetto alle altre Nissan invece il cruscotto vira verso materiali più morbidi in similpelle, ma è soprattutto la fascia orizzontale con tasti a sfioramento integrati ad elevare ulteriormente il livello qualitativo.



In effetti questo elemento non incarna soltanto una scelta estetica, bensì comprende una serie di funzionalità attivabili tramite un sistema touch con feedback aptico. Il look risulta premium e moderno grazie all'uso del legno, ma attirano l'attenzione anche i dettagli in bronzo che attraversano il cruscotto all'altezza del volante.



Salendo ancora un po' ci imbattiamo nei due display, uno per la strumentazione e l'altro per l'infotainment. Forse qui si sarebbe potuto agire meglio nell'amalgamarli evitando soluzioni di continuità, ma è possibile che in futuro il brand modifichi la linea.



In sintesi potremmo affermare che gli interni della Ariya sembrano quasi essere usciti da un concept, ma con i gravi problemi logistici globali che vanno avanti già da molto tempo non sarà facile per il marchio sfornare numerosi esemplari ipertecnologici: giusto per fare un esempio, Tesla ha venduto auto con meno porte USB proprio a causa della scarsità di chip.