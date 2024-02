Gli interni della nuova MG3 in anteprima, presto la sfida con Clio e Yaris

La nuova MG4 è stata un grande successo per MG Motors, che ora si appresta a lanciare la nuova MG3, più compatta e accessibile. Della vettura sappiamo ancora relativamente poco, ora però siamo in grado di dare un’occhiata agli interni.

Pronta a sfidare la Renault Clio e la Toyota Yaris, la nuova MG3 sarà ufficialmente svelata al prossimo Salone di Ginevra il 26 febbraio 2024, oggi però siamo in grado di mostrarvi in anteprima come sarà l’abitacolo della vettura compatta.

Purtroppo l’immagine leak non ci permette di avere una visione d’insieme dal punto di vista del conducente, al contrario lo scatto è rivolto verso i sedili. Questi ultimi sembrano molto curati, inoltre il tunnel centrale presenta un comodo bracciolo, quello che sembra un pad di ricarica wireless, il selettore di marcia più altri tasti funzione.

Sulla plancia invece si intravedono due schermi di medie dimensioni, uno per la gestione del quadro strumenti e l’altro per l’infotainment. Anche se sulla plancia non figurano moltissimi controlli fisici, MG ha comunque installato una comoda “barra funzione” centrale con diversi tasti, così che si possano attivare velocemente alcune funzioni chiave.

Purtroppo l’immagine non svela molto altro, non sappiamo neppure come sarà fatto lo sterzo multifunzione, possiamo solo notare che - come tradizione - è perfettamente tondo, non ha corone tagliate o altre particolarità.

Tornando alla MG4, MG ha lanciato anche una versione Performance per gli amanti della guida sportiva: eroga 435 CV elettrici. (Foto: Auto Express)