Ecco gli interni della nuova Mercedes-AMG S63 Plug-in Hybrid prima della presentazione

Solitamente i produttori propongono auto Plug-in Hybrid per ottimizzare all’estremo i consumi, sul mercato però esistono ed esisteranno anche vetture di questo tipo con un occhio di riguardo alle prestazioni e al lusso. Una di queste è di certo la nuova Mercedes-AMG S63 Plug-in Hybrid.

Il modello non è ancora stato presentato ufficialmente dalla stella a tre punti, già da qualche settimana però abbiamo degli scatti rubati degli esterni e ora anche degli interni. Come ben possiamo vedere, la vettura si discosta sia dalla classica MBUX che dalla plancia futuristica Hyperscreen (per saperne di più:tutta la tecnologia della plancia Hyperscreen di Mercedes), l’alloggiamento dello schermo centrale in basso e in verticale ricorda quasi l’interfaccia della Tesla Model S classica, non la Tesla Model S 2021 che ha visto gli interni rivoluzionati.

Si tratta in ogni caso di un design originale, curato in ogni minimo dettaglio, perfetto per una vettura luxury ad alte prestazioni. Ricordiamo che la nuova Mercedes-AMG S63 Plug-in Hybrid si presenta con 830 CV/620 kW di potenza e ben 1.400 Nm di coppia, sulla carta la Mercedes più potente di sempre, almeno prima che arrivi la Mercedes-AMG One con prestazioni da Formula 1. Tornando alla S63 Plug-in Hybrid, vista l’assenza di coperture camouflage possiamo immaginare che la presentazione ufficiale sia davvero imminente. (Foto cover: Motor1.com)