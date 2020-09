Gli interni della Ferrari Roma sono spettacolari: il commento di Frank Stephenson

La Ferrari Roma è stata ormai presentata già da molti mesi, ma poco tempo dopo il suo reveal, la pandemia di coronavirus ne ha rallentato la distribuzione finale e le ultime tappe relative al reparto addetto alla comunicazione.

Adesso però la Gran Turismo di Maranello comincia ad ammaliare i primi appassionati di auto, tra i quali l'ex designer Ferrari, Frank Stephenson: lo statunitense si è detto abbagliato dalla qualità degli interni della Roma, assegnando loro un voto di 9,5 su 10.

Prima di addentrarci nel parere di Stephenson vogliamo parlare un po' della supercar. Si tratta di un bolide con motore in posizione anteriore-centrale: è un V8 bi-turbo da 3,9 litri capace di erogare 620 cavalli di potenza. Questi le consentono di passare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, e secondo la casa di Maranello porta in dota il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria d'appartenenza.

Riguardo l'estetica crediamo che il team addetto abbia svolto un lavoro fantastico. Le forme sono meno aggressive del solito, la griglia assume la stessa tonalità della carrozzeria, i fari si protraggono in linee affusolate e la parole d'ordine pare essere "eleganza".

A ogni modo Stephenson parla di interni in maniera assolutamente lusinghiera. L'abitacolo punta al futuro grazie ai numerosi display per quadro degli strumenti e infotainment, mentre non disdegna di restare con un piede nel passato garantendo la presenza di pulsanti e del solito Manettino, atti a personalizzare lo stile di guida secondo i gusti del conducente:"La Ferrari Roma rappresenta una delle ultime bellezze classiche italiane degne di questo nome, si esprime tramite un design italiano e gode dell'accento melodico che tutti i motori Ferrari sono in grado di replicare."

Nel caso voleste approfondire vi consigliamo di guardare per intero il video in alto, mentre in conclusione vi invitiamo a dare un'occhiata alla fulminea accelerazione della Ferrari Roma, che sembra mettere in strada prestazioni migliori di quelle dichiarate.