Interferenze radio AM e auto elettriche, uno 'scherzetto' che potrebbe costare miliardi

I segnali radio AM sono dei veri e propri nemici delle auto elettriche. Si generano infatti delle interferenze che non sono proprio il massimo della vita per le vetture a zero emissioni, di conseguenza sono molte le aziende che hanno deciso di eliminarli.

Se le interferenze fra le ricariche delle auto elettriche e i pacemaker sono state giudicate molto poco probabili, diversa è la situazione riguardante la radio, che è invece certo che non vada d'accordo con gli EV.

Attenzione però perchè diversi legislatori sono convinti che i segnali radio AM siano importanti ad esempio per informare immediatamente un automobilista su eventuali pericoli come possibili incidenti, ma anche calamità o incendi, di conseguenza nel caso in cui si dovesse arrivare all'obbligo, alle case automobiliste questo “scherzetto” potrebbe costare miliardi di dollari.

L'autorevole Automovie News parla di un costo di ben 3,8 miliardi di dollari fino al 2030, una stima derivante da un rapporto pubblicato ad ottobre dal Center for Automotive Research, secondo cui “ridurre le interferenze elettromagnetiche generate dai veicoli elettrici, che possono distorcere i segnali radio AM, è impegnativo e potrebbe portare a costi aggiuntivi per i produttori di veicoli”.

Il problema è che l'interferenza si può ridurre ma non si può eliminare totalmente, di conseguenza le case automobilistiche possono schermare i cavi e aggiunge dei filtri anti-interferenza e cancellazione attiva del rumore, modificando anche la posizione di alcuni componenti, ma tutto ciò ha ovviamente un costo, circa 35/50 dollari per ogni veicolo prodotto per quanto riguarda la schermatura, più altri 15/20 dollari per il filtraggio.

Ci si domanda comunque perchè debba essere “obbligatoria” la radio AM quando in macchina vi sono gli smartphone e i sistemi di infotainment che possono eventualmente veicolare messaggi di allerta, di conseguenza la radio risulta essere completamente inutile nel 99 per cento dei casi.

Anche chi ascolta i programmi radiofonici può tranquillamente farlo tramite l'ascolto streaming via smartphone. La speranza è che l'installazione delle radio non diventi mai un obbligo ma resti sempre un optional, visto che i prezzi di un'auto nuova in Italia sono già attorno ai 30mila euro, e un eventuale rincaro non sarebbe affatto gradito.