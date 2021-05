L'interfaccia Android del nuovo Hummer EV sembra sviluppata dagli Avengers

L’infotainment acquista sempre più importanza all’interno dei veicoli perché rappresenta una sorta di centro operativo, che permette di gestire e monitorare le sue funzioni, a patto di avere un’interfaccia utente funzionale e user friendly, e dopo un periodo di latitanza, Android Automotive fa il suo ritorno con un look da videogame.

Android Automotive si basa sul sistema operativo mobile di Google ed è sempre meno utilizzato negli abitacoli dei costruttori, che puntano a sviluppare software proprietari, ad eccezione di Volvo e Polestar ad esempio. Un peccato, dato che l’unità Android ha ricevuto numerosi complimenti da parte degli addetti ai lavori, che ne hanno elogiato l’esperienza d’uso ben congeniata e l’alta fluidità durante l’utilizzo.

Durante l’ultima conferenza annuale rivolta agli sviluppatori, il Google I/O, l’azienda di Mountain View ha mostrato la nuova interfaccia del suo Android Automotive a bordo dell’Hummer EV - il colosso a quattro ruote - che svela un look ricercatissimo e futuristico, che ricorda i PC presenti nelle pellicole dedicati a Iron Man e agli Avengers.

La bontà del nuovo sistema infotelematico non risiede solamente nel lato puramente estetico e funzionale, ma soprattutto nell’uso dei servizi Google, che permettono ad esempio di utilizzare Google Assistant per impartire comandi vocali per attivare tutti i servizi presenti all’interno del sistema, andando ben oltre le possibilità offerte da Apple Car Play e Android Auto.

Inoltre Android Automotive permetterà alle case costruttrici di personalizzare totalmente l’aspetto dell’interfaccia, un po’ come succede con i temi da applicare sugli smartphone. Questo sarà un elemento chiave del nuovo sistema, che potrebbe ribaltare le sorti dell’infotainment di Google.

Le case potranno disegnare le proprie interfacce per creare un proprio stile personale e facilmente riconducibile al marchio, cosa che era impossibile da attuare in precedenza, dato che l’UI era la medesima a prescindere del brand.

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a consultare tutte le novità 2021 di Android Auto, che abbiamo riassunto in un unico articolo.