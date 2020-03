Ecco una interessante drag race tra Harley-Davidson Livewire e Tesla Model 3

La scorsa settimana è andata in scena la prima sfida in accelerazione tra una Tesla Model 3 e una Harley-Davidson Livewire. L'unica cosa che hanno in comune è la propulsione elettrica, mentre tutto il resto differisce totalmente in quanto siamo davanti allo storico scontro tra moto e automobile.

Iniziamo con l'ammettere che la qualità e l'angolazione del video non è delle migliori, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare di meglio al momento. A ogni modo dalla descrizione e dalle menzioni sui social possiamo confermare che la drag race si tiene al Texas Motorplex e avviene di sicuro tra una Model 3 e una Livewire.

Si nota però, al via, che l'accelerazione della berlina californiana non è scattante come al solito. Cosa non comune, ma è anche vero che di fianco questa volta c'è stata una motocicletta, e la Livewire è incredibilmente veloce in partenza.

Il vantaggio accumulato dalla Harley-Davidson è subito importante, ma metà gara in poi la Model 3 comincia a recuperare, e verso la fine riesce ridurre leggermente il gap che separa i due veicoli. Comunque, non appena crediamo che sia il mento di mostrare i tempi, le riprese terminano lasciandoci completamente all'oscuro. In genere questo tipo di gare viene inoltre ripetuto più volte per escludere errori umani a pregiudicare la prestazione, ma in questo caso dobbiamo accontentarci di quanto visto.

Prima di rimandarvi a questa drag race che vede confrontarsi una Tesla Model 3 e una Chevrolet Corvette C8, ci teniamo a condividere con voi il record appena ottenuto dalla Harley-Davidson Livewire, la quale ha percorso la bellezza di ben 1.723 chilometri in meno di 24 ore. Non è mai accaduto per nessun'altra moto elettrica.