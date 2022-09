L'integrazione Steam su Tesla ritarda, ma la libreria di videogiochi arriverà

In questo periodo ci sono molti designer che si scagliano contro la presenza esagerata di schermi a bordo della vetture, e dall’altra abbiamo Tesla che invece gli schermi li adora, e vuole utilizzarli anche per i videogames, integrando la libreria Steam all’interno delle proprie vetture, sebbene si stia facendo attendere.

Ricordiamo infatti che a luglio Elon Musk aveva annunciato il lancio imminente di Steam a bordo delle sue vetture, con tanto di demo prevista per il mese di agosto, che in realtà non è mai arrivata. Ma i piani della casa sono sempre quelli e l’intenzione di integrare il servizio di Valve all’interno delle auto di Palo Alto c’è ancora.

A tal proposito, l’account Tesla Hype su Twitter, in dta 13 settembre ha chiesto aggiornamenti sul tanto atteso debutto di Steam ed Elon Musk ha risposto prontamente affermando che proprio in quel momento stava testando la feature a Palo Alto. A parte questo non sono stati rilasciati ulteriori dettagli a riguardo, ma comunque i lavori procedono.

Ricordiamo che il brand ha creato anche una piattaforma gaming proprietaria, ovvero Tesla Arcade, ma poter sfruttare una piattaforma come Steam sarebbe un notevole vantaggio, perché non richiederebbe lo sviluppo di titoli dedicati all’ecosistema creato da Tesla.

Quando all’idea di avere videogiochi a bordo della vettura, al momento sembra qualcosa di avveniristico, ma Elon Musk è già proiettato al futuro, quando le auto si guideranno da sole e gli occupanti avranno modi alternativi di passare il tempo. Pensando invece ai tempi attuali, sarebbe comunque un ottimo passatempo nelle lunghe attese durante la ricarica alle colonnine.