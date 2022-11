InstantMoto: il finanziamento istantaneo per moto ed e-bike di FCA Bank

Domani 8 novembre 2022 prende il via una nuova edizione di EICMA (tutto pronto per EICMA 2022), anche se per i primi due giorni la fiera sarà riservata ai giornalisti e ai professionisti. Quest'anno a Milano Rho Fiera ci sarà anche FCA Bank, pronta a presentare un finanziamento istantaneo dedicato alle due ruote.

Il nuovo finanziamento FCA Bank si chiama InstantMoto e la sua particolarità è la velocità di conferma: prevede una valutazione creditizia in tempo reale, con l'erogazione del finanziamento che avviene praticamente subito. Bastano 3 minuti per sapere se la richiesta di finanziamento è accettata o meno, con InstantMoto che sarà disponibile sia online che in concessionaria.

Con InstantMoto è possibile finanziare importi fino a 15.000 euro con durate fino a 72 mesi. La sua velocità d'esecuzione è possibile grazie a tecnologie digitali come lo SPID, che permette l'identificazione a distanza dell'accesso in lettura al conto corrente del cliente tramite PSD2 (Payment Services Directive 2), passaggio che rende superflua la presentazione di un documenti di reddito.

L'annuncio arriva dunque in concomitanza con EICMA, dove FCA Bank sarà presente presso lo stand di Fantic Motor. InstantMoto sarà inizialmente disponibile proprio su tutti i modelli realizzati da Fantic, la storia casa del Caballero e della gamma Enduro. Si potrà acquistare con finanziamento anche il nuovo Fantic ISSIMO 45.