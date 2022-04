Instant Karma: alza gli abbaglianti per passare ma si schianta subito dopo con la Golf

Spesso il karma agisce con estrema lentezza, esistono però volte in cui la sua reazione alle nostre azioni è pressoché immediata: guardate cosa è successo a questa Golf impaziente di sorpassare tutti...

Guidare una Volkswagen Golf GTI, per quanto potente e soddisfacente sia, non vi autorizza a comportarvi come foste padroni della strada. Ogni mezzo e ogni strada meritano sempre rispetto, anche perché a fare i gradassi spesso si collezionano figure pessime (guardate cosa succede a questa Camaro che tenta un 180 gradi).

Lo diciamo con cognizione di causa dopo aver visto il video di una Golf GTI schiantarsi contro le barriere spartitraffico. Il filmato sta spopolando su Reddit ed è stato girato a bordo di un'auto che procede a circa 85 km/h, la stessa che si vede arrivare da dietro una Golf GTI con evidente fretta, tanto che alza più volte gli abbaglianti per avere libera la strada.

Finalmente ottenuto campo libero, la Golf accelera per schiantarsi pochi metri dopo contro le barriere interne della corsia. Il conducente dell'auto tedesca ha evidentemente perso il posteriore in curva, finendo contro il suo inevitabile destino. Un impatto non violentissimo per fortuna, sufficiente però a far pagare al conducente della Golf un po' di eccessiva presunzione.

A proposito di gradassi: guardate questa Camaro finire contro un palo mentre tenta di derapare.