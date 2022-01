Installiamo un volante in Alcantara sulla Tesla Model 3: ora è simile alla Porsche Taycan

Se amate Harry Potter sapete come le scale di Hogwarts adorino "cambiare", lo stesso potremmo dire dei volanti di Matteo Valenza, che alla sua Model 3 ha spesso cambiato sterzo. Abbiamo persino visto uno sterzo yoke sulla Tesla Model 3 Performance di Matteo, oggi invece è il momento dell'alcantara.

Diciamolo senza troppi giri di parole: le auto Tesla hanno sicuramente tantissimi aspetti positivi, sulla qualità e raffinatezza dei materiali e degli allestimenti però si potrebbe far di meglio. Per intenderci: è difficile avere sulle Tesla stock la medesima qualità che magari è possibile trovare su alcune tedesche premium. È ciò che ha pensato proprio Matteo, che si è stancato della pelle originale del suo sterzo e ha fatto rifoderare tutto.

Ha deciso di avere un elegante sterzo in Alcantara, un'operazione dal costo di circa 250 euro che vi mette a disposizione diversi colori e altre opzioni di personalizzazione. Se volete scoprire come ha fatto Matteo a cambiare il suo volante, mandate pure in play il suo ultimo video nel quale vi spiega tutto nel dettaglio. Ora lo youtuber bresciano racconta di un feeling di guida decisamente migliorato, più sportivo e vicino - idealmente - a quello della Porsche Taycan (alla guida della nuova Porsche Taycan Cross Turismo), nonostante lo sterzo alla base sia quello originale della sua Model 3.