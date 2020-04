Su Instagram il SUV elettrico BMW iX3 in versione finale: sarà davvero così?

Del SUV tedesco BMW iX3 elettrico si parla ormai dal 2018, quando il brand ha mostrato al mondo il suo primo concept. Una vettura forte della tecnologia elettrica BMW di quinta generazione, ora sempre più vicino alla variante finale - e le foto in pagina potrebbero dimostrarlo.

Con il nuovo iX3 il produttore tedesco ha infatti promesso un'efficienza superiore al passato, con una batteria da 74 kWh in grado di far percorrere 440 km con una singola carica. Un'autonomia WLTP che probabilmente nel mondo reale potrebbe scendere a circa 360 km di strada effettiva, comunque un range sufficiente a coprire la maggior parte delle distanze quotidiane medie.

Passando alla potenza del motore elettrico, BMW ha parlato di 210 kW e 286 CV, gli unici dettagli ancora in ombra sono relativi al design finale, con un nuovo account Instagram che si vanta di aver postato sul web le primissime immagini del nuovo BMW iX3 senza livrea camouflage.

Non sappiamo se credergli fino in fondo, nonostante tutto però le immagini sono di ottima qualità e l'auto mostrata è del tutto verosimile, con le classiche linee X3 ma con inserti ed elementi chiaramente inseriti da BMW per rimarcare il DNA elettrico del modello. Vi piacerebbe un iX3 così?