Su Instagram le foto della nuova BMW Serie 5: sarà davvero così?

La BMW Serie 5 è sicuramente una delle auto più longeve del marchio tedesco, ancora capace di regalare emozioni inedite con una nuova generazione all'orizzonte. Ufficialmente sappiamo ancora poco, sul web però sono apparse delle foto che potrebbero clamorosamente anticipare il design finale.

Pubblicate dall'account Instagram CocheSpias, le foto sono davvero di ottima qualità e mostrano senza veli o livree camouflage quella che potrebbe essere effettivamente la nuova BMW Serie 5. È innegabile, le linee che un tempo contraddistinguevano la berlina donandole un carattere unico sono ormai perdute, questa nuova generazione - sempre che queste foto siano vere, abbiano fondamento nella realtà - sembra avvicinarsi in maniera spudorata alla nuova BMW Serie 7, con alcuni elementi presi invece di peso dalla Serie 3 (come ad esempio il paraurti frontale).

BMW potrebbe dunque aver fuso i design di due dei suoi cavalli di battaglia per dar vita a una Serie 5 dal carattere "familiare", subito riconoscibile per il pubblico BMW. Ora non resta che aspettare notizie ufficiale dalla casa madre, a oggi infatti non sappiamo né la finestra di uscita di questa nuova vettura, né le caratteristiche tecniche con annesse varianti speciali.

Molto probabilmente assieme alla versione standard vedremo arrivare anche la Serie 5 Touring e la più sportiva M, la più attesa dagli appassionati, ma appunto: tocca aspettare. Nel frattempo guardate queste BMW Serie 5 abbandonate e mai utilizzate.