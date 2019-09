Su Instagram la Dodge di Vin Diesel sul set di Fast & Furious 9

All'uscita del nuovo Fast & Furious 9 mancano ancora svariati mesi, la produzione sta girando proprio in queste settimane e le immagini poi andranno montate e processate dai VFX Artist, nel frattempo però conosciamo già diversi dettagli. Oggi scopriamo il Dodge Charger SRT Hellcat guidato da Vin Diesel.

Sul progetto sappiamo che John Cena sarà parte del cast, con l'ex wrestler che sembra ormai lanciato verso una carriera cinematografica di successo (ha infatti già preso parte a 13 film, se contiamo anche F&F9 ancora in produzione). Un lottatore che ha avuto sorte simile è stato ovviamente The Rock, Dwayne Johnson però sembra essere uscito definitivamente dal franchise dopo l'esperienza in Fast & Furious: Hobbs & Shaw (film che ha scatenato rivalità e invidie all'interno del cast del franchise).

Sappiamo poi che saranno utilizzate diverse Toyota Supra di colore arancione, mentre il suddetto Dodge Charger SRT Hellcat di Vin Diesel - appesantito da numerose modifiche, com'è giusto che sia - sarà di colore rigorosamente nero. La vettura si può ammirare solo per qualche secondo in un breve video pubblicato dall'attore sul suo account Instagram, nel quale è in compagnia con la collega Michelle Rodriguez. Ricordiamo che l'uscita di Fast & Furious 9 è programmata per il 22 maggio 2020.