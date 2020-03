Un insider di Volkswagen: 'I problemi software della ID.3 sono molto seri'

Il 2020 dovrebbe essere il grande anno del lancio della nuova Volkswagen ID.3, prima hatchback della famiglia ID che potrebbe prendere lo scettro della Golf in campo elettrico. Diciamo "dovrebbe" perché i problemi al software della vettura non sono ancora risolti...

La questione è ormai diventata una sorta di soap opera e questo è il riassunto delle puntate precedenti: lo scorso novembre VW ha iniziato ufficialmente la produzione della ID.3, già oggi ci sono migliaia di unità assemblate e parcheggiate, in attesa però di un importante aggiornamento software. Le vetture infatti montano una versione primordiale del software di bordo, del tutto inadatto alla commercializzazione, e il nuovo aggiornamento è ancora lontano da venire.

L'azienda tedesca ha minimizzato la cosa, confermando le prime consegne in estate, ora però un articolo della stampa tedesca getta nuove ombre. Queste le parole: "Un insider della compagnia dice che la questione è tutt'altro che da ridere. L'auto è ancora lontana dal poter essere commercializzata, ha detto la stessa fonte, mentre un'altra ha affermato come VW sia ancora del tutto impreparata alla produzione seriale della ID.3. In estate il CEO Diess non avrà che poche auto da consegnare, tutto ciò ha poco a che fare con una seria produzione seriale".

Sembra dunque che i problemi della ID.3 siano davvero seri, l'hardware dell'auto non riesce per qualche motivo a comunicare con il software e le migliaia di ingegneri al lavoro per risolvere la questione sembrano essere ancora lontani dalla soluzione. Inoltre, pur risolvendo il problema, bisognerà aggiornare una ad una queste decine di migliaia di unità, un problema magari secondario ma che prenderà ancora del tempo... continueremo a monitorare la cosa.