Inserisce la marcia sbagliata e vola dal primo piano di un concessionario

Di incidenti stradali assurdi e oltre ogni limite ne vediamo spesso su queste pagine, magari auto che volano all’interno di edifici... questa volta invece è successo il contrario.

Siamo in India, dove Kia è arrivata solo da poco sul mercato e con un solo modello, nonostante questo la Kia Seltos è una delle vetture più vendute del Paese - il secondo più popoloso del mondo, ricordiamolo. È addirittura diventata il SUV più venduto con oltre 40.000 unità consegnate e più di 80.000 ordini, si potrebbe quasi scherzare dicendo che le auto volano via dai concessionari da sole, peccato che questo si sia verificato letteralmente per un dealer di Panvel.

Le immagini sono state documentate da Rush Lane e mostrano una Kia Seltos caduta dal primo piano di un edificio, dopo aver divelto la vetrina. Cadendo, l’auto ha anche colpito una seconda Seltos in procinto d’essere consegnata al suo nuovo proprietario, che mai avrebbe immaginato di poter raccontare, un giorno, una storia simile... Ebbene sembra che il modello volato dal primo piano stava per essere piazzato in vetrina, in bella mostra, un dipendente del concessionario però ha inserito la marcia frontale anziché la retro, causando il disastro... fortunatamente non ci sono stati feriti ma l’errore costerà non poco denaro.