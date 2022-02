Insegue una ladra d'auto e la fa arrestare: la Tesla Model Y ha registrato tutto

Negli ultimi anni San Francisco ha visto un'escalation drammatica di furti d'auto, con moltissimi colpi eseguiti in stile GTA: si fa irruzione nell'auto accesa con le chiavi all'interno e si scappa via. A una giovane ladra però è andata male: è stata inseguita da una Tesla Model Y.

Diciamolo subito: chiunque avrebbe potuto inseguire il ladro, su qualsiasi automobile, il fatto però che si sia trattato di una Tesla Model Y non è da sottovalutare, visto che grazie alle telecamere di bordo abbiamo le immagini dell'inseguimento (cos'è la modalità Sentinella di Tesla?).

Questa la storia: Rich Lee, il proprietario della Tesla Model Y, possiede un Coffee Shop chiamato SPRO nel quartiere Mission Bay di San Francisco, là dove è stato eseguito il furto. La sua collega Angelica Rubino, che possiede una Honda CR-V, ha subito il furto dell'auto mentre scaricava dei dolci nel Coffee Shop. La donna infatti ha lasciato per un attimo il bagagliaio aperto per scaricare la merce e proprio in quel momento una giovane donna di 26 anni è entrata a bordo dell'auto ed è scappata via.

La Robino ha subito allertato il collega Lee, che non ha esitato a inseguire la Honda con la sua Tesla Model Y. La donna al volante della Honda ha iniziato a guidare in maniera del tutto errata e a velocità sostenuta, magari nella speranza di farla franca con alcune manovre al limite. Quando però ha capito che Lee non l'avrebbe mollata ha deciso di abbandonare la vettura in strada e di scappare a piedi, è stata però raggiunta dalle forze dell'ordine poco dopo - forze dell'ordine ovviamente allertate da Lee e dalla sua collega.



A proposito di furti, a Milano diversi calciatori stanno subendo furti mentre sono in corso le partite a San Siro: ad Arturo Vidal è stato rubato un Brabus AMG G700.