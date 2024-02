Inquinamento, scattano i blocchi del traffico al nord ma quanto inquinano davvero le auto?

L’inquinamento dell’aria in Italia, nella fattispecie quello di zone critiche come la Pianura Padana, ha suscitato molte polemiche e ha fatto sì che tornasse al centro del dibattito pubblico. Nel quadro generale, però, quanto impatta l’inquinamento proveniente dai veicoli che usiamo tutti i giorni per i nostri spostamenti?

Secondo recenti studi la Pianura Padana risulta essere una delle zone più inquinate d’Europa, e su questo dato così negativo influiscono fattori come: morfologia territoriale, condizioni meteorologiche, industrializzazione e traffico, fattore sul quale si concentra per l’appunto il focus di questo articolo. L’altissima densità di popolazione nella più estesa pianura d’Italia (tra le più elevate in Europa) porta a una conseguenza tanto pesante quanto ovvia: vi è un altissimo numero di veicoli circolanti, oltre ovviamente alla presenza di industrie, allevamenti, uffici, negozi e abitazioni da riscaldare.

La maggior parte dell’inquinamento in quest’area geografica, infatti, non è prodotta dalle auto, a differenza di quello che molti ritengono, ma dai sistemi di riscaldamento e dagli allevamenti. Nonostante questo però nelle città di Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia è stato dato il via alle operazioni di primo livello che prevedono il divieto di circolazione in tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 19.30 per i mezzi fino a Euro 1 benzina e fino a Euro 4 diesel (valido nei Comuni con oltre 30.000 abitanti).

La domanda sorge dunque spontanea: non essendo l’automobile il principale fattore di inquinamento, il blocco delle auto serve veramente? La risposta migliore potrebbe essere: dipende. Il blocco dei veicoli privati è certamente una misura di emergenza atta a ridurre alcuni tipi di emissioni (il traffico è la prima sorgente di ossidi di azoto), e di conseguenza a incentivare l’utilizzo dell’elettrico (gli EV inquinano più del termico nei primi 90.000 km?) e dei mezzi pubblici, ma non può essere l’unico sistema da prendere in considerazione e da ritenere valido per ovviare al problema.

Certo è che il blocco delle auto può avere effetti positivi anche sul medio-lungo periodo. L’impossibilità di utilizzare la propria vettura porta a un maggiore utilizzo di trasporti pubblici quali autobus, metropolitane e treni, mezzi che consentono di trasportare un maggior numero di persone a parità di emissioni. La speranza è che con misure emergenziali di questo tipo si possa arrivare a migliorare nell’immediato la qualità dell’aria della Pianura Padana, a oggi pessima; è però necessario un impegno su diversi fronti, sicuramente non solo quello automobilistico.