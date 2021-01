L'inquinamento dell'aria favorisce la diffusione del Coronavirus? Risponde la scienza

Il Coronavirus ci attanaglia in modo diretto ormai da quasi un anno, mesi in cui ne abbiamo sentite di tutti i colori, fra opinioni autorevoli e plateali bufale create ad hoc. Ora siamo in grado di sfatare uno dei tanti miti sorti a riguardo: l’inquinamento favorisce la diffusione del virus?

L’idea ha iniziato a circolare sin dallo scorso mese di marzo, quando a essere colpita dal virus cinese sembrava soprattutto la zona della pianura padana, notoriamente stretta in una brutta morsa d’inquinamento. Ora però uno studio prodotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del CNR e dall’ARPA Lombardia, pubblicato su Environmental Research, afferma come l’inquinamento non favorisca in alcun modo la diffusione del COVID-19.

Questo il virgolettato dell’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo: “Lo studio offre risposte scientifiche in merito alla correlazione tra diffusione del Coronavirus e concentrazione di polveri sottili in atmosfera, fra cui non c’è alcun legame.” Lo studio infatti ha dimostrato come virus e particolato atmosferico non interagiscono in alcun modo fra loro, la trasmissione in aria del contagio è dunque una sorta di leggenda metropolitana - salvo ovviamente le zone di grande assembramento.

È invece certo il legame tra cattiva qualità dell’aria e malattie respiratorie generiche, motivo per cui la Regione Lombardia si è impegnata a fare sempre meglio al fine di migliorare la situazione. Ricordiamo inoltre che a Milano sono arrivati da tempo nuovi autobus a zero e basse emissioni per diminuire le polveri sottili in città.