Quanto inquina il GPL rispetto a diesel e benzina?

Spesso si sente parlare dei vantaggi offerti dal GPL rispetto agli altri carburanti. Sono sempre di più gli italiani che hanno scelto un veicolo a GPL, che ancora adesso fa la voce del leone nel mondo delle auto a combustione alternativa. Ma come si comporta realmente il GPL rispetto a benzina e gasolio?

Lo rivelano i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: il GPL riduce nettamente le emissioni. Guardando ad auto di nuova generazione, tutte Euro 6, e con cilindrata analoga, il GPL garantisce una riduzione del 55% di ossidi di azoto rispetto alla benzina, e addirittura del 96% rispetto al diesel; la musica non cambia nemmeno con il particolato: -8% rispetto alle auto a benzina, e -11% rispetto alle diesel. CO2? Il GPL ne emette il 14% in meno rispetto alla benzina, e l'11% in meno rispetto al diesel.

Proprio per questo Andrea Arzà di Federchimica ha chiesto al Governo di intervenire quanto prima per accelerare la diffusione delle auto a GPL: "si inseriscano nella legge di bilancio misure a favore del GPL per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni", ha detto in occasione dell'evento “I fattori di emissioni delle autovetture e degli impianti di riscaldamento: il ruolo del GPL”.