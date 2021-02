Inquina più una Golf 8 o una ID.3 elettrica? Risponde Volkswagen

Inquina di più una Volkswagen Golf 8 di nuova generazione o una Volkswagen ID.3 elettrica? Può sembrare una domanda tanto scontata quanto ridicola, ma non è così...

Se è vero infatti che in fase di marcia la nuova ID.3 ha zero emissioni, come tutte le altre elettriche del mercato, è altrettanto vero che dietro alla produzione di una BEV potrebbe nascondersi un processo alquanto inquinante - che coinvolge l’assemblaggio delle batterie, la creazione dell’acciaio e dell’alluminio e così via.



Sono stati proprio gli ingegneri Volkswagen a farsi la domanda con cui abbiamo aperto l’articolo e queste che seguono sono le loro conclusioni. I tecnici hanno utilizzato i bilanci certificati TÜV per capire quale auto inquinasse di più fra una a benzina, una a gasolio e una 100% elettrica - cercando inoltre di scegliere modelli con pari dotazioni e caratteristiche simili.



Ebbene grazie alle nuove tecniche produttive di Volkswagen, più rispettose per l’ambiente rispetto al passato e a molta concorrenza, fra la “vecchia” e-Golf e la nuova ID.3 l’impatto ambientale in fase di produzione è diminuito del 48%. Sappiamo infatti che il rinnovato impianto di Wolfsburg, dove la ID.3 viene costruita, inquina leggermente di più per la costruzione delle batterie e per il corpo in acciaio della vettura, con dati relativi poi allo stoccaggio dell’alluminio, dell’elettronica, delle gomme e della logistica che impattano sensibilmente meno.



Cosa succede invece se confrontiamo tutto con la nuova Golf 8? A livello produttivo, è vero che una vettura elettrica richiede un impatto ambientale maggiore rispetto a una termica, nel processo totale però bisogna sottrarre le emissioni “vive”, prodotte dalla vettura stessa. Anche sommando le emissioni prodotte dal fabbisogno di energia elettrica, una ID.3 riesce a inquinare meno di una Golf a benzina o a diesel.



Certo il salto non è dei più clamorosi, vediamo infatti come “alla fin della fiera” l’inquinamento prodotto da una vettura a gasolio di nuova generazione e un’elettrica sia quasi pari - a fronte però di una spesa maggiore per l’acquisto dell’auto e qualche compromesso in più, calcolando l’ansia da autonomia e tutto ciò che comporta il possesso di un’elettrica. È chiaro che bisogna fare di più sul fronte della produzione dell’energia elettrica, solo quando la filiera sarà interamente green avremo un vero risparmio in termini di impatto ambientale...